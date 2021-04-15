شكرا لمتابعة خبر عن ‏شاهد.. شرطة المدينة: لا يمكن دخول أي شخص غير محصن لساحات المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

قال مسؤول أمني بشرطة المدينة المنورة، إنه لا يمكن دخول أي شخص غير محصن لساحات المسجد النبوي.

وأشار خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إلى أن رجال الأمن وجميع العاملين بساحات المسجد النبوي تلقوا اللقاح بسبب احتكاكهم بالزوار.

أوضح أنه تم وضع طوق أمني حول مداخل والطرق المؤدية للمسجد النبوي كي لا يستطيع الوصول إلى المنطقة المركزية من لم يحصل على التصريح والتطعيم واللقاح اللازم بحسب الأوامر والتعليمات المنظمة لذلك.

وتابع:"هناك تعامل مثمر بين الجهات الأمنية ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وكذلك وزارة الصحة لتطبيق الخطط الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".