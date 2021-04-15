شكرا لمتابعة خبر عن حالات تعد مخالفة لضريبة القيمة المضافة وتستوجب الإبلاغ عنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الحالات التي تعد مخالفة لضريبة القيمة المضافة وتستوجب الإبلاغ عنها.

وتتمثل هذه الحالات في عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة، وعدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية، وعدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة، وتحصيل ضريبة على منتج صفري.

كما تضمنت الحالات كتابةرقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة، وعدم تحصيل ضريبة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة، وعدم توضيح أن الأسعار شاملة الضريبة، وعدم توضيح طبيعة ونوع السلعة والخدمات التي تم تقديمها.

وكما شملت الحالات أيضا تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن، وعدم توضيح أن الأسعار شاملة للضريبة أو احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%، وتحصيل ضريبة من قبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة.

ولفتت إلى أن في حال حدوث أحد الحالات التالية يمكن للمرء تقديم بلاغ عن مخالفة في ضريبة القيمة المضافة عبر:

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