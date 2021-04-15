شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم بلع الصائم ريقه بعد المضمضة بالماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم بلع الصائم ريقه بعد المضمضة بالماء.

وكانت إحدى متابعات برنامج " يستفتونك " على قناة " الرسالة " ذكرت أنها بلعت ريقها وما تبقى من الماء أثناء الوضوء لصلاة الفجر، متساءلة عما إذا كان صومها صحيح.

وأجاب "السبر" بأن صيامها صحيح، وأن بلع الريق جائز ولا يفسد الصيام، مشددًا على المرء بعدم فتح باب للوسوسة في العبادات.