وزارة الصحة توضح سبب تأخر الرَّد على المستفيدين

أوضحت وزارة الصحة، اليومَ الخميس، سبب تأخر الرَّد على بعض المستفيدين.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، ردًا على تساؤل مستفيد عن تأخر الرَّد: «نعتذر عن ذلك ونودّ التنويه أنه في حال حدوث بعض التأخير؛ فذلك يعني أن جميع الموظفين في خدمة متصلين آخرين، نأمل معاودة الاتصال على الرقم 937، كما نسعد بخدمة المستفيدين عبر الرسائل الخاصة».

ويضمن مركز 937 تحركًا سريعًا نحو تلبية احتياجاتهم وفقًا للمعايير وحاجة اﻟﻤريض الطبية، ومن خلاله يتم استقبال جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به الوزارة، مع استقبال ورصد بلاغات المرضى والعمل على إنجازها بأسرع وقت في أي زمان ومكان في أنحاء المملكة ومتابعتها وفقًا للمعايير الدولية.

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