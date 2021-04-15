«المرور» يوضح الإجراءات المطلوبة حال عدم التمكن من استلام رخصة القيادة

أوضح المرور السعودي الإجراء المطلوب في حالة عدم القدرة على استلام رخصة قيادة المركبة.

وقال: إن المستفيد في هذه الحالة يمكنه مراجعة قسم المرور والتقدم بطلب بهذا الشأن، وذلك ردًا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين، عبر حساب المرور السعودي بتويتر: أصدرت استمارة جديدة لسيارتي عبر «أبشر» ولم أتمكن من تسلمها من البريد؛ فكيف يمكنني استلامها؟

وكان المرور قد أكد إمكانية طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة «أبشر» على أن يتم إيصالها للمستفيد في حال كان لديك عنوان وطني.

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