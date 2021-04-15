«الأرصاد» عن طقس الجمعة: أمطار رعدية في 8 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة»، وأجزاء من مناطق «حائل، والقصيم، والرياض»، مع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني «الجوف وتبوك».

أمّا البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شماليَّة غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 15-40 كم/ساعة، وراتفاع موجه من مترين إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة، غدًا الجمعة، بمختلف المناطق بالدرجة المئوية: