بالأرقام.. خريطة التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 244حالة، تلتها جدة بـ61حالة، ثم مكة المكرمة 41، وكل من (الدمام والمبرز) 23 حالة، وحائل 21، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت ينبع 20 حالة، والمدينة المنورة 11 وتبوك 10 والطائف 9 وكل من (الخبر والدلم وطريف والنعيرية) 8 حالات تعافٍ، و(خميس مشيط ونجران وحوطة بني تميم والقنفذة) 7 حالات تعاف لكل منها.

وفي المرتبة التالية جاءت (القطيف والخرج) بـ6 حالات تعاف لكل منهما، ثم (رفائع الجمش، وسكاكا والهفوف والظهران وراس تنورة) بـ5 حالات تعاف، تلتها كل من (عرعر والجبيل وصامطة) بتسجيل كل منها 4 حالات تعاف. وسجلت كل من (أبها والزلفى ومحايل والليث وحقل والخفجي والدرعية ووادي الدواسر) بتسجيل كل منها 3 حالات تعافٍ.

وسجلت كل من (أحد رفيدة والمجمعة وبيشة وعنيزة والقريات وعيون الجواء وصفوى وخيبر وشرورة وصبيا وبلجرشي وتيماء) حالتي تعافٍ.

وأخيرًا جاءت كل من (موقق وخليص والحرجة والشنان وثار والمضة والعارضة والدرب ووادي بن هشبل وأبوعريش وسراة عبيدة وبقيق والمندق والخرمة والبدع والبجادية ويدمة وضرما والمويه والمجاردة وظهران الجنوب وبيش والنماص وأملج وضبا وطبرجل ودومة الجندل ورفحا وبقعاء وحفر الباطن والقويعية والمزاحمية وشقراء وتمير والمظيلف وقري العليا وساجر والقريع والجفر والبشائر)، بتسجيل كل منها حالة تعاف واحدة.

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