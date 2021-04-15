«الحربي» يرصد تكون «سحب المروايح» على المدينة المنورة

رصد الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، ظهور سحب المراويح على المدينة المنورة.

وقال «الحربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن سحب المروايح أصبحت مشاهدة الآن من مدينة الحبيب – صلى الله عليه وسلم – متوقعًا هطول أمطار.

وسميت سحب المراويح بهذا الاسم لأنها «تروح» من موقع إلى آخر، وتتكون نهاية فصل الربيع، وتكون ذروتها في شهر إبريل.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع بتقريره لطقس غدٍ الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة»، وأجزاء من مناطق «حائل، والقصيم، والرياض»، مع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي «الجوف وتبوك».

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