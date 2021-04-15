منصة أبشر: «خطوتان» لحل مشاكل خدمة «الرسائل والطلبات»

أوضحت منصة أبشر آلية حل المشاكل المتعلقة بخدمة الرسائل والطلبات للمستفيدين.

وقال المنصة، إن المستفيد في هذه الحالة يمكنه الدخول إلى حسابه من خلال منصة «أبشر أفراد»، ومن خلال تبويب «خدماتي» يتم النقر على أيقونات «خدمات- الجوازات- تواصل»، عبر الرابط

https://www.absher.sa/portal/landing.html

جاء ذلك ردًا من منصة أبشر على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: «أواجه مشكلة فى خدمة الرسائل والطلبات؛ حيث إن قطاع مديرية الجوازات غير متوافر ضمن قائمة القطاعات؛ وبالتالى لا أستطيع تقديم طلب إلى مديرية الجوازات؛ لتمديد تأشيرة الزيارة؛ فما الحل؟».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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