الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل

أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

«انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 3 / 9 / 1442هـ.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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