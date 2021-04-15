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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل

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الرياض - محمد عبدالله - صلاة الجنازة اليوم الخميس..

أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

«انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 3 / 9 / 1442هـ.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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