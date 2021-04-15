52 مليون ريال لمشاريع مائية وبيئية بالأحساء

استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، أمس في مكتبه بمقر المحافظة، رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري.

ونوه محافظ الأحساء، بما حظي به قطاع المياه من تطور متواصل بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين وحرصهما على تطوير وتمكين الأجهزة الخدمية، من أداء تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها وإيصال الخدمات لهم.

و أطلع الشراري، محافظ الأحساء خلال الاستقبال، على المشاريع البيئية بمحافظة الأحساء، التي تم الانتهاء منها، والتي سوف تسهم في زيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية، مبيناً أن شركة المياه الوطنية تعمل على مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 52 مليون ريال، لخدمة أكثر من 10آلاف مستفيد جديد بالمحافظة، وذلك من خلال تنفيذ شبكات بطول 67 كيلومترا، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دوت الخليج.