ونوه محافظ الأحساء، بما حظي به قطاع المياه من تطور متواصل بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين وحرصهما على تطوير وتمكين الأجهزة الخدمية، من أداء تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها وإيصال الخدمات لهم.
و أطلع الشراري، محافظ الأحساء خلال الاستقبال، على المشاريع البيئية بمحافظة الأحساء، التي تم الانتهاء منها، والتي سوف تسهم في زيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية، مبيناً أن شركة المياه الوطنية تعمل على مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 52 مليون ريال، لخدمة أكثر من 10آلاف مستفيد جديد بالمحافظة، وذلك من خلال تنفيذ شبكات بطول 67 كيلومترا، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دوت الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر 52 مليون ريال لمشاريع مائية وبيئية بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.