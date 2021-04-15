استلام صحي راشدية الأحساء العام الجاري

حدد التجمع الصحي في الأحساء لـ«دوت الخليج» أمس، موعد استلام مركز الرعاية الصحية الأولية في حي الراشدية في مدينة المبرز التابعة للأحساء «بعد أعمال التطوير»، ضمن خطة الاستلام للعام 2020– 2021م، مؤكداً أنه سيكون له أثر إيجابي لخدمة المستفيدين، وسيُقدم بحلته الجديدة كافة خدماته الوقائية والصحية والمجتمعية، مع تطبيق كافة معايير الجودة الطبية بما يلبي متطلبات أفراد المجتمع.

اعتذار للمستفيدين

قدم التجمع الصحي في الأحساء، اعتذاره لجميع المستفيدين عما تسببه إجراءات عمليات التطوير والتحسين في المشروعات الحيوية من انزعاج، حيث إن هذا المركز، ضمن المراكز التي يتم تطويرها للهوية الجديدة للوزارة، ضمن مبادرة إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية، كما أن هذه الخطوة واكبها استمرار العمل في مركز صحي حي النزهة في شمال المبرز «البديل» على مدار الـ ١٦ ساعة، مع مضاعفة عدد الكوادر الصحية العاملة فيه. وكانت «دوت الخليج»، نقلت معاناة المستفيدين إلى المسؤولين في التجمع.

مراجعو 3 مراكز في النزهة

أشار المستفيدون، خلال أحاديثهم لـ«دوت الخليج»، إلى تأخر تنفيذ المشروع التطويري لمركز صحي «الراشدية»، الأمر الذي تسبب في تضاعف أعداد المراجعين لمركز صحي «النزهة»، الذي بات يستقبل مراجعي المركزين في وقت واحد، والأمر تفاقم حينما جرى أخيراً إغلاق مركز صحي بلدة الشعبة، وتوجيه استقبال المراجعين إلى مركز صحي «النزهة»، ليستقبل مركز صحي «النزهة» في مراجعي 3 مراكز صحية في وقت واحد حالياً، علاوة على استقبال مركز صحي النزهة لمراجعي برنامج الزواج الصحي «فحص الزواج»، فضلاً عن استقبال الحالات الطارئة. أبانوا أن معاناتهم عديدة من ذلك الوضع، تمثل في صعوبة حجز المواعيد «تمتد لأكثر من 3 أيام»، وطول فترة الانتظار، ونقص مواقف السيارات، وكثرة أعداد المراجعين، ومحدودية عيادات الأسنان مقارنة بأعداد المستفيدين من خدمات المركز.