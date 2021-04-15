السعودية اليوم / عدسة "واس" تواكب تكثيف تبخير المسجد النبوي لاستقبال قاصديه



المدينة المنورة ٠٣ رمضان 1442 هـ الموافق ١٥ أبريل 2021 م واس

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك تكثيف عملية تبخير مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وقاصديه بالعود الفاخر، وذلك في عدة فترات على مدار اليوم .

عدسة "واس " واكبت عملية تبخير المسجد النبوي الشريف وأثر ذلك في قاصديه من خلال توزيع أكثر من مبخرة في الحرم القديم والحصوات وتوسعات المسجد النبوي .

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19:46ت م

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