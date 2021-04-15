السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يرفع شكره للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين



جدة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

وقال: بكل الفخر والاعتزاز أتلقى صدور أمركم الكريم بتعيني مستشاراً لمقامكم، هذا الشرف الذي أعاهد المولى عز وجل ثم أعاهدكم –أيدكم الله- أن أكون مخلصاً للدين ثم المليك والوطن، حفظكم البارئ وسدد خطاكم وأعزكم بنصره إنه سميع مجيب، وطبتم سيدي بكل الخير أهلاً للخير .

كما عبّر سمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال: أرفع لمقام سموكم الكريم خالص الشكر والتقدير بمناسبة صدور أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بتعييني مستشاراً لمقام سيدي أدامه الله ونصره بعزه، وإنه لشرف عظيم لي هذا التعيين وأعاهد المولى عز وجل ثم أعاهد سيدي أن أكون مخلصاً للدين ثم المليك والوطن، حفظكم البارئ وسدد خطاكم وأعزكم بنصره إنه سميع مجيب، والله يحفظكم يرعاكم .

// انتهى //

19:16ت م

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جدة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .وقال: بكل الفخر والاعتزاز أتلقى صدور أمركم الكريم بتعيني مستشاراً لمقامكم، هذا الشرف الذي أعاهد المولى عز وجل ثم أعاهدكم –أيدكم الله- أن أكون مخلصاً للدين ثم المليك والوطن، حفظكم البارئ وسدد خطاكم وأعزكم بنصره إنه سميع مجيب، وطبتم سيدي بكل الخير أهلاً للخير .كما عبّر سمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .وقال: أرفع لمقام سموكم الكريم خالص الشكر والتقدير بمناسبة صدور أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بتعييني مستشاراً لمقام سيدي أدامه الله ونصره بعزه، وإنه لشرف عظيم لي هذا التعيين وأعاهد المولى عز وجل ثم أعاهد سيدي أن أكون مخلصاً للدين ثم المليك والوطن، حفظكم البارئ وسدد خطاكم وأعزكم بنصره إنه سميع مجيب، والله يحفظكم يرعاكم .// انتهى //19:16ت م0190

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