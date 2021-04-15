تحذير من النوم بعد الإفطار مباشرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري التغذية العلاجية الدكتور سامي علي، من النوم بعد الإفطار، إذ إن معظم الأفراد يتجهون إلى النوم بعد أداء صلاة المغرب بحجة أنه مرهق ويحتاج إلى الراحة، مشيرًا إلى أن النوم بعد الأكل مباشرة يؤخر عملية الهضم، وتضغط المعدة الممتلئة على الرئتين، فيكون هناك صعوبة في التنفس، ولذا ينصح بالاسترخاء بعد الأكل وليس النوم.

الارتجاع الحمضي المريئي:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن النوم مباشرة بعد الإفطار يرهق المعدة والجسد، فالطعام يحتاج إلى وقت للهضم في وضع مستقيم، مما يسمح له بامتصاص الطعام بسهولة، لذا فإن النوم بعد الأكل سوف يختلط بعملية الهضم التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من أمراض الجهاز الهضمي، ويتسبب الهضم غير السليم بأمراض مثل مرض الارتجاع الحمضي المريئي الذي يحدث عندما تعود الأشياء الموجودة في المعدة إلى المريء، مما يتيح لحمض المعدة أن يخلق هذا الإحساس المحترق الذي يعاني منه الفرد في الحلق.

أضرار النوم بعد الإفطار:

وأشار إلى أن هناك أضرارًا أخرى للنوم بعد الإفطار وهي صعوبة الدخول في مراحل النوم وعدم التمتع بجودته بسبب تناول أطعمة دسمة مثل المقليات ووجبات الدهون، والأمر الآخر زيادة الوزن إذ تسبب الوجبات الدهنية زيادة في الوزن خاصة عند الأشخاص الذي يتصفون بعمليات أيض منخفضة بينما لا تسبب الوجبات الخفيفة زيادة في الوزن في معظم الحالات.

وجبات خفيفة مناسبة:

وحول الفترة التي من الممكن أن ينام فيها الفرد بعد تناول الإفطار اختتم الدكتور علي بقوله: بشكل عام يفضّل التوجه للنوم بعد (٢-٣) ساعات من الأكل إذ يمنح الجسم وقتًا كافيًا لهضم الطعام وحرق جزء منه، وإذا كان الفرد يعمل على نظام المناوبات ويتعرض للإرهاق الجسدي فإن عليه تناول وجبة إفطار خفيفة جدًا لا يحتوي على الدسم، ويمكنه بعد نصف ساعة الخلود للنوم.

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