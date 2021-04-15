الفول والشريك يتصدران الموائد الرمضانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

من الأطعمة التي تتزين بها الموائد الرمضانية وخصوصًا في الحجاز طبق الفول مع خبز الشريك، إذ تحرص الأُسر على وجودهما ضمن أطعمة الإفطار، فالفول طبق غني عن التعريف، أما خبز الشريك فهو مشهور ومعروف بشكله الدائري ومرشوش عليه من الخارج القليل من السمسم الذي يكسبه طعمًا مميزًا.

الفول يحتوي الفيتامينات والبروتين

تقول استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد لـ” متابعات الخليج 365“: الفول والشريك ارتبطا بأهل الحجاز تحديدًا في شهر رمضان، إذ تحرص العوائل على تناولهما في وجبة الإفطار أكثر من السحور أو في الفترة ما بين الإفطار والسحور، فالفول يعد من البقوليات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، ومنها الحديد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتين.

ويساعد على التخلص من التوتر والقلق والضغوط النفسية أثناء فترة الصيام، كما يساعد على حماية المعدة والأمعاء من التعرض إلى الجراثيم والبكتيريا، كما يعتبر من الأطعمة الصعبة في الامتصاص لكنه يظل في المعدة لفترة طويلة وهذا يعمل على التقليل من الشعور بالجوع خلال نهار رمضان.

تعزيز الجسم بالطاقة

وتضيف هناك فوائد طبية عديدة لوجبة الفول ، إذ يساعد على تعزيز الجسم بالطاقة اللازمة والتي يحتاج إليها الفرد بنهار رمضان، كما أظهرت بعض الدراسات أن الفول يعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات وهو ما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنه مفيد في ضبط السكر في الدم، كما يزود الجسم بالبروتين النباتي الذي يفقده خلال فترة الصيام، كما يضبط معدّل السكر في الدم مما يقلل الإجهاد والتعب الناتج عن الصيام.

نوعان لخبز الشريك

وعن خبز الشريك وفوائده تمضي قائلة: هناك طرق عديدة لإعداد الشريك وقد تختلف من منطقة لأخرى، ولكن أبرزها العادي المعجون بالماء فقط، أما النوع الآخر فهو الحجري الذي يكثر عليه الإقبال والمصنوع من الحليب والحمص حيث يتميز بوجود حبات من الحمص اللذيذ بداخله، وتناول خبز الشريك مع الفول يعتبر وجبة كاملة ودسمة؛ لذا ينصح بالاعتدال في حال تناولهما على وجبة الإفطار.

الاعتدال في الكمية

ونصحت الدكتورة نجود جميع أفراد المجتمع بعدم الإفراط في تناول الفول دفعة واحدة في وجبة الإفطار إذ يجب الاعتدال في الكمية وخصوصًا الأفراد الذين يعانون من الحموضة، كما يجب الحرص على التنوع من خلال تناول السلطات الخضراء والفواكه لضمان الحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف لتسهيل حركة الجهاز الهضمي ولتجنب حدوث الإمساك، مع الحرص على تناول الماء بكميات معتدلة من فترة الإفطار إلى السحور.

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