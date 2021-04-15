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شكرا لقرائتكم الحصيني : احذروا الغبار وحبات البرد وغزارة الأمطار الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني : احذروا الغبار وحبات البرد وغزارة الأمطار الليلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عضو لجنة تسميات، خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة هذه الليلة هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات البرد والأتربة المثارة.
خريطة الأمطار الليلة
وقال الحصيني : السحب الرعدية الممطرة الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 1442/9/3هـ على شرق الطائف وجنوب شرق المدينة وعلى الباحة وعسير شرقها وجنوب غرب عفيف اليوم فرصة تشكل السحب العملاقة أمر وارد التنبيه من الغبار وحبات البرد وغزارة الأمطار.
حالة الطقس غدًا
كما توقع الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 15-40 كم/ساعة.
حالة جوية من الجمعة إلى الاثنين
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