‎ع / السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية



الأحساء 3 رمضان 1442 الموافق 15 أبريل 2021 واس

‎استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، ومدير المشاريع بالقطاع المهندس فرحان العنزي، ومدير فرع المياه بمحافظة الأحساء المهندس علي الشهري .

‎واطلع سموه على المشاريع البيئية بالمحافظة التي تم الانتهاء منها والتي ستسهم في زيادة نسب التغطية بالخدمات وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع الكفاءة التشغلية.

‎ونوه بما حظي به قطاع المياه ضمن القطاعات الخدمية من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- وحرصها على تطوير وتمكين الأجهزة الخدمية من أداء تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها وإيصال الخدمات لهم.

‎من جهته بين المهندس الشراري أن تكلفة المشايع التي تعمل الشركة على تنفيذها بلغت أكثر من 52 مليون ريال لخدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد جديد بالمحافظة من خلال تنفيذ شبكات بطول 67 كيلومترا.

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17:52ت م

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