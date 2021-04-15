السعودية اليوم/ تعليم الرياض يعلن أسماء الفائزين بمسابقات حملة "الصلاة نور".



الرياض 3 رمضان 1442 الموافق 15 أبريل 2021 واس

أعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض أسماء ستين فائزا وفائزة في مسابقات "الصلاة نور" التي نظمتها إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات -عن بُعد- خلال الفصل الثاني ضمن فعاليات حملة "الصلاة نور" التي تهدف إلى ترسيخ عِظم شأن الصلاة وبيان مكانتها وتعزيز أهمية المحافظة على أدائها والعناية بها.

وأوضح مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي أن برامج وأنشطة حملة "الصلاة نور" -التي انطلقت خلال المدة من 2 / 7 - 9 / 10 / 1442هــ عن بُعد عبر مختلف المنصات الإلكترونية في جميع المدارس- تأتي في إطار التعاون بين وزارة التعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترسيخ عِظم شأن الصلاة وبيان أهميتها في بناء الفرد الصالح في المجتمع.

من جهته أوضح مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنَّام أن المسابقة تأتي ضمن أنشطة وبرامج الحملة التي تسعى لتحقيق أهدافها التوعوية وتتضمن ثلاثة مجالات وهي: المسابقة "الثقافية" ، ومسابقة "اختبر معلوماتك" ، ومسابقة "الرسم التشكيلي والتصوير"، بجوائز عينية تبلغ قيمتها 50 ألف ريال موزعة على ثلاثين فائزًا وثلاثين فائزة.

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17:17ت م

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