السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي بمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد المكلف



السيح 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد الماضي اليوم , الشيخ عبدالرحمن الرويس بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة .

وأكد المحافظ أهمية العناية ببيوت الله وتهيئتها للمصلين والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات للحد من تفشي فيروس

// انتهى //

17:15ت م

0174



السيح 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد الماضي اليوم , الشيخ عبدالرحمن الرويس بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة .وأكد المحافظ أهمية العناية ببيوت الله وتهيئتها للمصلين والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا // انتهى //17:15ت م0174

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