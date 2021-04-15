اجتماعي / فريق نماء التطوعي برفحاء يوزع 100 وجبة إفطار متكاملة يومياً



رفحاء 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

يوزع الفريق التطوعي التابع لجمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء،بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع جمعية "وارف"الخيرية بالمحافظة, 100 وجبة غذائية متكاملة يومياً على الأسر المتضررة من جائحة

وأوضحت "نماء"،أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤولياتها والدور التطوعي لفريقها،الذي يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة أفراده في مجتمعهم، وتنمية قدراتهم،وتوفير الفرص لتأدية الخدمات بأنفسهم.

// انتهى //

17:15ت م

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رفحاء 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسيوزع الفريق التطوعي التابع لجمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء،بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع جمعية "وارف"الخيرية بالمحافظة, 100 وجبة غذائية متكاملة يومياً على الأسر المتضررة من جائحة كورونا والأسر المعوزة , بالإضافة إلى العمالة ضمن المبادرة المجتمعية تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير" الذي أطلقه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، بما يتوافق مع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأوضحت "نماء"،أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤولياتها والدور التطوعي لفريقها،الذي يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة أفراده في مجتمعهم، وتنمية قدراتهم،وتوفير الفرص لتأدية الخدمات بأنفسهم.// انتهى //17:15ت م0173

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