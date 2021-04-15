اقتصادي / عدسة "واس" ترصد كثافة الإقبال على أسواق التمور بمحافظة ينبع



ينبع 03رمضان 1442هـ الموافق 15ابريل 2021م واس

تشهد أسواق ومحلات بيع التمور بمحافظة ينبع مع بداية حلول شهر رمضان المبارك إقبالا متزايدا من المتسوقين على شراء التمور بمختلف أنواعها وانتعاشا في المبيعات مع وفرة المنتجات من التمور بجميع أنواعها .

ورصدت واس خلال جولة في محلات التمور بمحافظة ينبع اليوم حركة شراء نشطة في السوق مع تطبيق االأجراءات الأحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فايروس

وأوضح عدد من العاملين في تلك المحال أن التمر بكافة أنواعه متوفر بالسوق ويكثر الإقبال على أنواع معينة مثل البرني والكعيمر والسكرى والخلاص ورطب الروثانه المثلج بالثلاجات , والأسعار تختلف باختلاف الأنواع وجودتها .

كما أكد عدد من المتسوقين حرص الأسر على شراء التمور بأنواعها المختلفة وهو من العناصر الرئيسية التى تتصدر المائدة الرمضانية نظرا لقيمته الغذائية .

// انتهى //

17:14ت م

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ينبع 03رمضان 1442هـ الموافق 15ابريل 2021م واستشهد أسواق ومحلات بيع التمور بمحافظة ينبع مع بداية حلول شهر رمضان المبارك إقبالا متزايدا من المتسوقين على شراء التمور بمختلف أنواعها وانتعاشا في المبيعات مع وفرة المنتجات من التمور بجميع أنواعها .ورصدت واس خلال جولة في محلات التمور بمحافظة ينبع اليوم حركة شراء نشطة في السوق مع تطبيق االأجراءات الأحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فايروس كورونا وأوضح عدد من العاملين في تلك المحال أن التمر بكافة أنواعه متوفر بالسوق ويكثر الإقبال على أنواع معينة مثل البرني والكعيمر والسكرى والخلاص ورطب الروثانه المثلج بالثلاجات , والأسعار تختلف باختلاف الأنواع وجودتها .كما أكد عدد من المتسوقين حرص الأسر على شراء التمور بأنواعها المختلفة وهو من العناصر الرئيسية التى تتصدر المائدة الرمضانية نظرا لقيمته الغذائية .// انتهى //17:14ت م0172

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