اجتماعي / مكتب الدعوة والإرشاد بخميس مشيط يدشن مشروع إفطار 1500 صائم من الجاليات يومياً



ظهران الجنوب 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

دشنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط أمس مشروع الإفطار لأكثر من 1500 صائم يومياً، بتوزيع وجبة الإفطار الفردية على الجاليات في منازلهم وسكنهم، مع الأخذ بالاحترازات الوقائية من فيروس

وأوضح مدير الجمعية عبدالكريم آل مشهور أن الجمعية تقوم بتوزيع وجبات الإفطار عبر زيارات محددة ومنسقة مسبقاً تستهدف العمالة في مقارّ سكنهم مع الحرص على الالتزام بالتوجيهات الاحترازية وأنظمة الدولة للحفاظ على الأنفس البشرية من انتشار الأوبئة.

وبين أن الجمعية تعمل مع كل القطاعات الحكومية لإنجاح العمل المؤسسي الخيري الممثل بمشروع إفطار الصائم وإيصاله إلى جميع المحتاجين في المحافظة، موضحاً أن برنامج هذا العام هو امتداد لنجاح المبادرة للعام الماضي، حيث بلغ عدد الوجبات الموزعة أكثر من (54.870) وجبة، كما صاحبها برامج توعوية أمنية وصحية للجائحة باللغات المختلفة.

// انتهى //

17:13ت م

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ظهران الجنوب 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسدشنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط أمس مشروع الإفطار لأكثر من 1500 صائم يومياً، بتوزيع وجبة الإفطار الفردية على الجاليات في منازلهم وسكنهم، مع الأخذ بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا ، وتنفيذ توجيهات وزارة الموارد البشرية، ووزارة الصحة، والجهات المختصة، تزامناً مع قيام فريق متخصص من الجمعية بالإرشادات والتوجيهات للجاليات بعدة لغات، وترجمتها لهم للوقاية من جائحة وباء كورونا.وأوضح مدير الجمعية عبدالكريم آل مشهور أن الجمعية تقوم بتوزيع وجبات الإفطار عبر زيارات محددة ومنسقة مسبقاً تستهدف العمالة في مقارّ سكنهم مع الحرص على الالتزام بالتوجيهات الاحترازية وأنظمة الدولة للحفاظ على الأنفس البشرية من انتشار الأوبئة.وبين أن الجمعية تعمل مع كل القطاعات الحكومية لإنجاح العمل المؤسسي الخيري الممثل بمشروع إفطار الصائم وإيصاله إلى جميع المحتاجين في المحافظة، موضحاً أن برنامج هذا العام هو امتداد لنجاح المبادرة للعام الماضي، حيث بلغ عدد الوجبات الموزعة أكثر من (54.870) وجبة، كما صاحبها برامج توعوية أمنية وصحية للجائحة باللغات المختلفة.// انتهى //17:13ت م0171

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