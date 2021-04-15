السعودية اليوم / وكيل إمارة الباحة يكرم عددأ من الطلاب والطالبات المتفوقين بتعليم المنطقة



الباحة 03 رمضان1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

كرم وكيل إمارة منطقة الباحة عبد المنعم الشهري أمس , ستة طلاب وطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب في مراحل التعليم العام المختلفة بتعليم المنطقة نظير حصولهم على النسب العليا في تفعيل

وأشاد الشهري بما حققه أبناء الشهداء وبناتهم من تميز وتفوق دراسي , منوها بدعم سمو أمير الباحة للعملية التعليمية بالمنطقة.

وفي ختام اللقاء سلم وكيل الإمارة الهدايا التذكارية للطلاب والطالبات المكرمين .

// انتهى //

17:13ت م

0170



الباحة 03 رمضان1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسكرم وكيل إمارة منطقة الباحة عبد المنعم الشهري أمس , ستة طلاب وطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب في مراحل التعليم العام المختلفة بتعليم المنطقة نظير حصولهم على النسب العليا في تفعيل منصة مدرستي ، بحضور مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني.وأشاد الشهري بما حققه أبناء الشهداء وبناتهم من تميز وتفوق دراسي , منوها بدعم سمو أمير الباحة للعملية التعليمية بالمنطقة.وفي ختام اللقاء سلم وكيل الإمارة الهدايا التذكارية للطلاب والطالبات المكرمين .// انتهى //17:13ت م0170

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