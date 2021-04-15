السعودية اليوم / عدد من المختصين يشاركون في تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 22



الرياض 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

يشارك عدد من أصحاب الفضيلة المختصين في تحكيم المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، المقامة (افتراضياً) بمدينة الرياض في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وأوضحت الأمانة أن المرشحين للتحكيم في التصفيات النهائية في قسم البنين هم: الأستاذ الدكتور عبد الله الشثري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض (رئيساً)، والأستاذ الدكتور محمد برهجي من جامعة طيبة في المدينة المنورة (عضواً)، والأستاذ الدكتور سالم الزهراني من جامعة أم القرى (عضواً)، والدكتور فهد الجهني من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عضواً)، والدكتور وليد العتيبي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عضواً).

وأضافت الأمانة أن لجنة التحكيم في قسم البنات برئاسة الدكتورة إيمان العمودي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضوية كل من الدكتورة هيا الشمري من جامعة الملك سعود، والدكتورة أمل التركستاني من جامعة أم القرى، والدكتورة صفية القرني من جامعة أم القرى، وأسماء بنت الشلوي من جامعة الإمام محمود بن سعود الإسلامية.

الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية تسعى حثيثاً إلى استقطاب المحكّمين من ذوي الكفاءات من أهل العلم المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات، الأمر الذي يعزز قيم المسابقة المبنية على العدالة والشفافية.

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17:03ت م

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