السعودية اليوم / العراق يسجل 7810 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بغداد 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

سجل العراق 7810 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة 14885 حالة, فيما تم تسجيل 5817 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 837336 حالة.

// انتهى //

17:00ت م

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بغداد 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسسجل العراق 7810 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 956860 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة 14885 حالة, فيما تم تسجيل 5817 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 837336 حالة.// انتهى //17:00ت م0161

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