السعودية اليوم / طلاب وطالبات تبوك يحققون (19) ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" 2021



تبوك 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

حقق عدد من الطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية بتعليم منطقة تبوك (19) ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" التي أقيمت عن بُعد على ثلاثة مستويات .

وجاءت نتائجهم على النحو الآتي:

المستوى الذهبي: دانة علي حكمي من الابتدائية الأولى بتبوك، ومحمد الرحيلي من مدارس منارات تبوك الابتدائية، وأسامة محمد مازن من مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية، وريتال عبدالله الصميدي من ابتدائية دار الحنان.

المستوى الفضي: زياد منير حسن من مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية، وعمر مشعل الرويلي من مدارس منارات تبوك، وسنا محمد إبراهيم من الابتدائية الثالثة بتبوك، ومحمد محي الدين محمد من مدرسة تبوك العالمية، ويامن أحمد الهواملة من ابتدائية أبو بكر الرازي، وماجد نقال البيشي من مدارس منارات تبوك، وحبيبة عبد الرحمن محمود من المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن الكريم .

وفي المستوى البرونزي: مريم فرحان العنزي من ابتدائية طلائع الغد، وعدي حاتم الجهني من مدارس منارات تبوك، وتالين منير حسن من ابتدائية مدارس الملك عبدالعزيز الأهلية، وعمر سامح النجار ومحمد نائل موسى من مدرسة تبوك العالمية، ومحمد مرزوق القحطاني من مدرسة تبوك الأهلية، ولارا وليد الجهني من متوسطة طلائع الغد، وسارا علي الجهني من متوسطة طلائع الغد.

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16:33ت م

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