- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتفاوض مع شركات امريكية لشراء حصة "اكسون موبيل" والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أنها بحثت مع شركات أمريكية شراء حصة شركة (أكسون موبيل) في حقل غرب القرنة -1 الواقع بجنوب العراق.
وذكرت الوزارة في بيان مقتصب، أنها "تدرس مع شركات أمريكية إمكانية شراء حصة شركة (أكسون موبيل) في حقل غرب القرنة -1 بمحافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد".
وقبل أسابيع وافق العراق على منح شركة (شلمبرجير) الأمريكية عقدا بقيمة نحو نصف مليار دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب البلاد.