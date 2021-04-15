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العراق يتفاوض مع شركات امريكية لشراء حصة "اكسون موبيل"

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محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أنها بحثت مع شركات أمريكية شراء حصة شركة (أكسون موبيل) في حقل غرب القرنة -1 الواقع بجنوب العراق.

 

وذكرت الوزارة في بيان مقتصب، أنها "تدرس مع شركات أمريكية إمكانية شراء حصة شركة (أكسون موبيل) في حقل غرب القرنة -1 بمحافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد".

 

وقبل أسابيع وافق العراق على منح شركة (شلمبرجير) الأمريكية عقدا بقيمة نحو نصف مليار دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب البلاد.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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