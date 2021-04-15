شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: شحن 1.2 مليون نسخة من هدية خادم الحرمين من المصاحف إلى 29 دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنها -ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- باشرت شحن 1.200.000 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 21 لغة عالمية إلى 29 دولة بجميع قارات العالم.

وكشفت «الشؤون الإسلامية» أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرة إلى أنها بدأت شحن كميات المصاحف للدول وفق الإجراءات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز الإسلامية والثقافية التابعة للمملكة في تلك الدول.