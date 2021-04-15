شكرا لقرائتكم خبر عن طبرجل: ضبط 100 كجم من اللحوم مجهولة المصدر معدة لأحد المطاعم داخل شقة عمالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضمن جهود البلدية المستمرة لتكثيف الرقابة، وضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والمقيمين خلال رمضان وتوجيهات من أمين المنطقة، داهمت بلدية طبرجل التابعة لأمانة منطقة الجوف بمساندة الجهات الأمنية، شقة عمالة مخالفة تقوم بتجهيز اللحوم لأحد المطاعم في بيئة غير صحية لا تستوفي الاشتراطات الصحية، حيث ضبط مراقبو البلدية 100 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر داخل الشقة، وتم إعداد محضر لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت البلدية استمرار حملات الرقابة الميدانية، ودعت الجميع للتعاون وتقديم الملاحظات والبلاغات عبر مركز الاتصال الموحد 940.