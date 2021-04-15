شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 985 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 10.. وتعافي 661 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 985 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 661 حالة إضافية، ووفاة 10 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 402.142 حالة، من بينها 9249 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 999 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 368.102 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6791 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 91.5%، ونسبة الحالات النشطة 2.29%، ونسبة الوفيات 1.68%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (463)، منطقة مكة المكرمة (164)، المنطقة الشرقية (140)، منطقة القصيم (37)، منطقة عسير (34)، منطقة حائل (33)، منطقة المدينة المنورة (30)، منطقة جازان (21)، منطقة تبوك (20)، منطقة نجران (16)، منطقة الحدود الشمالية (11)، منطقة الباحة (10)، منطقة الجوف (6).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (389)، جدة (57)، مكة المكرمة (50)، الدمام (35)، المبرز (27)، حائل (22)، الهفوف (20)، ينبع (18)، ضرما (16)، الطائف (15)، الدوادمي (13)، الليث (13)، تبوك (12)، بريدة (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (244)، جدة (61)، مكة المكرمة (41)، الدمام (23)، المبرز (23)، حائل (21)، ينبع (20)، المدينة المنورة (11)، تبوك (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة أن عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قبل المستفيد، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على موعد لأخذ اللقاح والالتزام بالحضور في نفس الموعد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.