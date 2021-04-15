شكرا لمتابعة خبر عن غريفيث: ندعو إلى وقف فوري للهجمات التي يتم شنها على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى وقف فوري للهجمات التي يتم شنها على المملكة.

وأبدى قلقه من الهجمات بالمسيرات والصواريخ الباليستية على المملكة، لافتا إلى أن القتال في مأرب يتصاعد من جديد.

وأكد أنه سيتم رفع العقبات في الحديد أمام السفن التي تحمل الوقود والمواد الأساسية، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لحل الصراع في اليمن، وأن هناك إجماع على ضرورة الحل السياسي في اليمن.