شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الشؤون الإسلامية تشحن أكثر من مليون نسخة من المصحف الشريف إلى 29 دولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بشحن مليون ومئتي ألف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 21 لغة عالمية إلى 29 دولة موزعة في جميع قارات العالم بالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز الإسلامية والثقافية التابعة للمملكة في تلك الدول، حيث بدأت الوزارة بشحن الكميات للدول وفق الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله ــ على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد عنايته بالمسلمين وحرصه على وصول طبعات كتاب الله لهم ليكون معيناً لهم على حفظه وتعلمه.

وبين أن المجمع بدأ بتنفيذ التوجيه الكريم فور صدوره لتصل كميات المصاحف لكل الدول المستهدفة بهذه الهدية وفق الإجراءات الصحية في عمليات الشحن والتوصيل عبر الشركات المتخصصة في ذلك.

ونوه وزير الشؤون الاسلامية بالدعم الذي يلقاه المجمع من القيادة الرشيدة التي أسهمت في تحقيق نقلات نوعية للإنجازات التي حققها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تمثلت بمضاعفة الإنتاج من جميع الإصدارات واللغات حتى وصل إلى أكثر من 18.5 مليون خلال هذا العام رغم الجائحة وبجودة عالية.