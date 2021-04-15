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«الصحة»: تسجيل 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 661 حالة جديدة ، فيما توفيت 10 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 563 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 164 إصابة ، والمنطقة الشرقية 140 إصابة ، ومنطقة القصيم 37 إصابة ، ومنطقة عسير 34 إصابة ، ومنطقة حائل 33 إصابة ، وجاءت باقي الإصابات وفقاً للتقرير المرفق .

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من ارتفاع الإصابات في المملكة بسبب عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وزيادة التجمعات ، وفي نفس الوقت تم تأجيل الجرعة الثانية لأجل غير محدد لزيادة أعداد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح مما يقلل من إنتشار العدوى .

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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