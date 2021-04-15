شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 661 حالة جديدة ، فيما توفيت 10 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 563 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 164 إصابة ، والمنطقة الشرقية 140 إصابة ، ومنطقة القصيم 37 إصابة ، ومنطقة عسير 34 إصابة ، ومنطقة حائل 33 إصابة ، وجاءت باقي الإصابات وفقاً للتقرير المرفق .

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من ارتفاع الإصابات في المملكة بسبب عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وزيادة التجمعات ، وفي نفس الوقت تم تأجيل الجرعة الثانية لأجل غير محدد لزيادة أعداد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح مما يقلل من إنتشار العدوى .