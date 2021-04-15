شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية ورياح بدءً من غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار ربيعية على معظم مناطق المملكة بدءً من غد الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 45 كم / الساعة ، وتتسبب في إثارة الأتربة من الجمعة إلى الإثنين .

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة ستبدأ على عسير والباحة وجازان ونجران ومكة المكرمة من الجمعة وحتى يوم الإثنين ، منبهاً الجميع بضرورة الحيطة والحذر .