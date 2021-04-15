6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت منطقة الرياض قائمة الإصابات الجديدة لفيروس كورونا، مسجلة 463 إصابة، من إجمالي 985 إصابة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 164 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 140 إصابة، والقصيم 37 إصابة، وعسير 34، وحائل 33، والمدينة المنورة 33، وجازان 21، وتبوك 20، ونجران 16، والحدود الشمالية 11، والباحة 10، والجوف 6 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالات النشطة بلغت 9249 حالة، من بينها 999 حالة حرجة، بينما سجلت الوفيات 10 حالات وفاة، وبلغت حالات التعافي 661 حالة.

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