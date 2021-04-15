رسميًّا.. 999 إصابة حرجة بكورونا.. وإجمالي الإصابات النشطة 9249

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع إجمالي الإصابات النشطة إلى 9249 حالة، بينما سجلت الوزارة 999 حالة حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة.

وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و661 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402142، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 386102.

وفي المقابل، فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6791 حالة.

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