شركة «المياه الوطنية»: تركيب عداد منفصل ضمن اشتراطات رخصة البناء

أوضحت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، أنّ تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية، ضمن اشتراطات إصدار رخصة البناء، مشيرة إلى أنه ذلك يساعد في متابعة استهلاك المياه والتحكم به وكذلك إصدار فاتورة مياه لكل وحدة.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «ضمن اشتراطات إصدار رخصة البناء؛ تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية».

ونشرت الشركة إنفوجرافًا جاء به ما يلي: «التزامك بتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية أحد اشتراطات إصدار رخصة البناء، موضحة أن الهدف من ذلك (حساب خدمة لكل وحدة سكنية - فاتورة مياه لكل وحدة - متابعة استهلاك المياه والتحكم به) ».

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