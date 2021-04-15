حالة ماطرة على 6 مناطق.. و«الأرصاد»: غد الجمعة والسبت المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق عدة بالمملكة، وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض تمتد لتشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة تبوك».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.

اقرأ أيضًا:

«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى سحب رعدية ممطرة على عسير والباحة

المركز الوطني للأرصاد: 3 مناطق بالمملكة تتأثر بأتربة مثارة