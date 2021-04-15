صيام من لم يعلم بدخول رمضان.. «الخثلان»: يجب قضاء ما مر

عد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم صيام من لم يعلم بدخول رمضان.

وقال الخثلان في برنامج فتاوى رمضان ردًا على استفسار متابعة استيقظت في نهار أول يوم بشهر رمضان ولم تكن تعلم انه بداية الشهر: أنه يجب قضاء اليوم لأنه لم يتم تبييت نية الصوم من الليل.

ودعّم حكمه بحديث الرسول (صلي الله عليه وسلم) (لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل).

أضاف: الصيام الواجب لا بد فيه من تبييت النية من الليل حتى يكون جميع النهار مشمولًا بنية الصوم؛ لأن النية في الصوم هي ركن أساسي لصحة الصوم، لذلك يجب قضاء اليوم وصومه بعد رمضان.

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