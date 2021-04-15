5 مناطق تتأثر بأمطار رعدية ورياح نشطة.. تبدأ الجمعة وتستمر 4 أيام

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية على عدة مناطق تستمر لمدة أربعة أيام، بدءا من غد الجمعة وحتى الإثنين المقبل.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه متوقع هطول أمطار رعدية (متوسطة إلى غزيرة) على بعض مناطق المملكة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 45كم/س تتسبب في إثارة الأتربة.

وأشار إلى أن الحالة المطرية تبدأ غدا الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل، على مناطق عسير والباحة و جازان ونجران ومكة المكرمة.

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