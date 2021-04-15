وزارة الصحة تصدر توضيحًا حول مواعيد لقاحات كورونا.. ونتيجة عدم الحضور

أعلنت وزارة الصحة، توضيحًا هامًا عن مواعيد لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه في حال عدم الحضور في الموعد المحدد، فإنه يترتب على ذلك حجز موعد جديد مرة أخرى.

وذكرت الوزارة- عبر تويتر- أنه «حرصًا على توفير خدمة متميزة في الحصول على لقاح كورونا وبدون انتظار، نرجو الالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد».

وأشارت وزارة الصحة إلى أن «عدم الحضور في الموعد المحدد، يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قِبل المستفيد».

وأضافت أنها تعتذر عن استقبال من يحضر في غير وقت موعده المحدد، موضحة أن خدمة أولوية تشمل فئة كبار السن من المواطنين والمقيمين من 75 سنة فما فوق

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