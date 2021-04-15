ارتفاع إجمالي وفيات كورونا لـ6791.. ووزارة الصحة تعلن الإصابات الجديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و661 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402142، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 386102، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6791 حالة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بمواعيد لقاحات فيروس كورونا المستجد، وأنه في حال عدم الحضور في الموعد المحدد، فإنه يترتب على ذلك حجز موعد جديد مرة أخرى، وذلك «حرصًا على توفير خدمة متميزة في الحصول على لقاح كورونا وبدون انتظار، نرجو الالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد.. عدم الحضور في الموعد المحدد، يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قِبل المستفيد».

إلى ذلك، حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورونا المستجد، وقالت: «الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًّا، قد تكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعورًا بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل».

وأوضحت الوزارة أنه غالبًا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات، وأنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا، وتتمثل الأعراض في: ألم وانتفاخ في الذراع يمكن معالجتهما بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، وحرارة وقشعريرة، وشعور بالإرهاق، وصداع، وأنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.

وأجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أهم 10 أسئلة بشأن لقاح كورونا، واستعرض المتحدث (في مقطع بثته الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر)، الأسئلة وإجاباتها:

- هل يجب تأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح؟

لا يوجد حاجة إلى ذلك

- هل يؤثر اللقاح على الخصوبة لدى الإناث أو الذكور.

ليس هناك أي تأثير سلبي

- هل يؤجل التبرع بالدم بعد أخذ اللقاحات؟

لا يغير اللقاح من إقبال الشخص على التبرع بالدم

- هل اللقاحات تؤدي إلى جلطات؟

لا يوجد ارتباط بينها وبين الجلطات وأثبتت ذلك كل الجهات العلمية

- ما موانع أخذ اللقاح؟

المناعة المفرطة الوحيدة هي الحساسية لنفس اللقاح

- هل يعطى اللقاح للمرضع؟

نعم ولا يؤثر عليها أو الطفل

- هل يجب فحوصات قبل اللقاح؟

لا يجب

- هل سجلت وفيات بسبب اللقاح في المملكة؟

لم تسجل أي وفيات

- هل سجلت أعراض جانبية شديدة؟

لم ترصد أي أعراض

- هل يشترط اللقاح للعمرة أو السفر؟

كلها أمور رهن الدراسة والتقييم

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