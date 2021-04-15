بالفيديو.. المواطنة «شومة العنزي» تروي حكاياتها مع الصحراء والذئاب

«شومة العنزي» امرأة تسعينية تعيش في شمال المملكة مع إبلها منذ 30 عامًا، متنقلة معها من مكان لآخر، موضحة أن من لا يحب الإبل فهو منزوع القلب.

ونشر «نادي الإبل»، فيديو لـ«شومة العنزي» روت فيه عشقها للإبل، مشيرة إلى أن أولادها كبروا وتزوجوا وتوظفوا لكنها لا تزال تعيش مع إبلها.

وسردت قصصًا عن الانتقال مع الإبل في الصحراء خلال العقود الماضية، والسفر من حائل إلى سوريا ثم العودة مرة أخرى.

كما روت قصصًا عن الذئاب ومهاجمتها لها وكيف تغلبت عليهم، موضحة أنها ترافق إبلها منذ الغزو العراقي للكويت. وأنشدت شعرًا شعبيًّا في الإبل

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