مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن.. وزارة «الشؤون الإسلامية» تصدر دليلًا تعريفيًا

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، دليلًا تعريفيًا شاملًا للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين والتي تنظمها الوزارة افتراضيًا.

ويحتوي الدليل تعريفًا شاملًا للمسابقة من الأهداف الفرعية وفروع المسابقة السبعة ومجموع الجوائز وأعداد المتسابقين والمتسابقات وبيان سير آلية التحكيم، كما يضم الدليل إرشادات عامة للمتسابقين والمتسابقات.

يُذكر أن عدد المتسابقين والمتسابقات في الدورة الثانية والعشرين من المسابقة بلغ 131 من مختلف مناطق المملكة، ينافسون في أفرع المسابقة السبعة مع إضافة فرعين جديدين لأبناء شهداء الواجب، والقراءات المتواترة، ويتجاوز مجموع الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ريال؛ حيث تستمر التصفيات النهائية للمسابقة إلى الخامس من رمضان، داعية للاطلاع على الدليل عبر الرابط

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