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للمواطنين بالخارج.. الأحوال المدنية تطلق خدمة تسجيل المواليد والوفيات

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الرياض - محمد عبدالله - بالتنسيق بين الداخلية والخارجية

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إطلاق خدمة التسجيل لحالات الولادة والوفاة للمواطنين خارج المملكة بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وذكرت الأحوال المدنية أنه تتيح تسجيل واقعتي الولادة والوفاة للمواطنين الموجودين خارج المملكة، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة تمكن المواطنين المقيمين في الخارج، من إضافة المواليد وتسجيل الوفيات، من خلال زيارة ممثلية المملكة في البلد المقيم به المواطن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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