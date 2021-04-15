للمواطنين بالخارج.. الأحوال المدنية تطلق خدمة تسجيل المواليد والوفيات

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إطلاق خدمة التسجيل لحالات الولادة والوفاة للمواطنين خارج المملكة بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وذكرت الأحوال المدنية أنه تتيح تسجيل واقعتي الولادة والوفاة للمواطنين الموجودين خارج المملكة، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة تمكن المواطنين المقيمين في الخارج، من إضافة المواليد وتسجيل الوفيات، من خلال زيارة ممثلية المملكة في البلد المقيم به المواطن.

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