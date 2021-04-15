الاختبارات «عن بعد».. وزارة التعليم تنبه لمهام ودور الأسرة في تهيئة الأبناء

بينّت وزارة التعليم أهمية دور ومهام الأسرة في تهيئة الأبناء والبنات لمرحلة الاختبارات عن بعد واستمرار رحلتهم التعليمية.

وشاركت وزارة التعليم، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية إنفوجراف أوضحت من خلاله مهام ودور الأسرة في إعداد وتهيئة أبنائهم لمرحلة الاختبارات.

وأرفقت الصورة المعلوماتية بتغريدة جاء فيها «الأسرة شريك في تهيئة أبنائها وبناتها للاختبارات، واستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد».

وفي هذا الإطار، شاركت إدارة التعليم بمحافظة الرس من خلال حسابها الإلكتروني بموقع «تويتر»، بتغريدة قالت فيها: «الدور الإيجابي الذي قامت به الأسرة وبذله أولياء الأمور طول العام الدراسي، سيجعل من مرحلة الاختبارات تعزيزًا لنجاحات وزارة التعليم والمدارس، والمعلمين والمعلمات، خلال هذا العام الاستثنائي».

وأوضحت وزارة التعليم أن الأسرة يقع على عاتقها تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم من الطلبة والطلبات.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على الأسرة كذلك أيضًا توفير البيئة المنزلية لاستذكار الفروض والواجبات المدرسية.

ونبهّت التعليم بأهمية المحافظة على توفير التغذية الصحية السليمة والجيدة، وكذلك الحفاظ على تمتع الأبناء بساعات نوم كافية خلال الليل.

وأضافت أنه يجب على أولياء الأمور من الآباء والأمهات مشاركة أبنائهم وبناتهم ومساعدتهم في تنظيم أوقاتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على توفير وجاهزية المتطلبات التقنية لمتابعة الطلاب والطالبات دروسهم إلكترونيًا عن بعد.

ونوهت وزارة التعليم كذلك على أهمية التواصل مع المرشد الطلابي حلال مواجهة الأبناء أي مشكلة أثناء أداء اختباراتهم عن بعد.

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