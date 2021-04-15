الداخلية تطالب التجارة بمنع دعوات المشاهير والمعلنين

وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود خطابًا، إلى وزارة التجارة لفت خلاله إلى «رصد الوزارة خلال جولاتها 5 ممارسات مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تمارسها المنشآت التجارية، من بينها تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية، ودعوة المشاهير والمعلنين»، مشددًا على ضرورة منع تلك الممارسات.

وأشار خطاب وزير الداخلية إلى التوجيهات الصادرة بشأن قيام كل جهة حسب النطاق الجغرافي بالإضافة إلى الجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، بمهمات ضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات على مخالفيها، داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي في حق من يرتكب أيًّا من تلك المخالفات وسواء كان من منسوبي الجهة أم الموجودين داخل نطاقها.

وأضاف: لاحظت الوزارة من خلال جولاتها برصد بعض الممارسات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتنفيذًا للتوجيهات في هذا الشأن بالعمل على ضبط المخالفات الواقعة من منشآت القطاع الخاصالذي تقع تحت إشراف الوزارة، فإن الوزارة تؤكد على المنشآت التجارية بالالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتشدد على الآتي:

1. منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم. العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية.

2. منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور.

3. منع حفلات افتتاح المحلات والأسواق.

4. منع دعوة «المشاهير والمعلنين» للمنشآت التجارية.

5. منع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.