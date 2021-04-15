وأشار خطاب وزير الداخلية إلى التوجيهات الصادرة بشأن قيام كل جهة حسب النطاق الجغرافي بالإضافة إلى الجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، بمهمات ضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات على مخالفيها، داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي في حق من يرتكب أيًّا من تلك المخالفات وسواء كان من منسوبي الجهة أم الموجودين داخل نطاقها.
وأضاف: لاحظت الوزارة من خلال جولاتها برصد بعض الممارسات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتنفيذًا للتوجيهات في هذا الشأن بالعمل على ضبط المخالفات الواقعة من منشآت القطاع الخاصالذي تقع تحت إشراف الوزارة، فإن الوزارة تؤكد على المنشآت التجارية بالالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتشدد على الآتي:
1. منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم. العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية.
2. منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور.
3. منع حفلات افتتاح المحلات والأسواق.
4. منع دعوة «المشاهير والمعلنين» للمنشآت التجارية.
5. منع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تطالب التجارة بمنع دعوات المشاهير والمعلنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.