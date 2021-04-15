مصادرة وإتلاف 692 كيلو من اللحوم الفاسدة بجدة

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه جرى مداهمة الموقع الأول عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته العمالة لممارسة نشاطها، مبينًا أنه جرى إتلاف 120 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر و96 كيلو من المواد الغذائية فيما رصدت فرق الرقابة موقعًا آخر لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية، حيث جرى الوقوف على منزل شعبي لتخزين وتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم بالنطاق مشيرًا إلى أنه تم إتلاف 215 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر ونحو 40 كيلو من الفواكه المجمدة، وجرى إغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.
وفي السياق ذاته داهمت الفرق الرقابية منزلًا شعبيًا في شارع محمد بن عبد الوهاب بحي البغدادية بعد اكتشاف تحويله إلى معمل لإعداد وتحضير الوجبات والمعجنات وتسويقها على مراكز المحال حيث جرى إتلاف 150 كيلو من المعجنات و300 كيلو من الأطعمة الجاهزة والعصيرات، كما رصدت فرق الرقابة موقعًا آخر جرى استغلاله لتخزين وتحضير الجمبري منتهي الصلاحية، ويتم تنظيفه وتجميده وتوزيعه على المحال مجمد، حيث تمكنت الفرق الميدانية من رصد وإتلاف عدد طن و200 كيلو منتهية الصلاحية.
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