تسجيل 985 حالة كورونا جديدة 463 منها في الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 985 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد منها 463 في منطقة الرياض وهي الأعلى ليصبح عدد الحالات المؤكدة 402142 وتضمنت تعافي661 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9249 منها 999 حالة حرجة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 10حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6791 حالة جميعًا لافتةً إلى أنه تم إجراء 45953 فحص مخبري.



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